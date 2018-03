Siria: Turchia mette in guardia contro "invasione" Francia

Ankara, 31 mar. - Il ministro della Difesa turco ha messo oggi in guardia contro una "invasione" francese nel Nord della Siria, dopo che dei rappresentanti dei combattenti curdi ricevuti a Parigi hanno affermato che la Francia rafforzerà il suo dispositivo militare nella regione.

"Se la Francia decidesse un dispiegamento militare nel Nord della Siria, sarebbe una misura illegittima, contraria al diritto internazionale", ha dichiarato ai media il ministro Nurettin Canikli. "Sarebbe una invasione", ha aggiunto.

"La Francia non sta pianificando alcuna operazione militare unilaterale in Siria al di fuori dell'ambito della coalizione internazionale anti-Isis", avevano ribadito ieri fonti dell'Eliseo. "Ma non esclude una revisione dell'intervento in Siria per raggiungere i suoi obiettivi, unicamente nel quadro della coalizione", avevano aggiunto le stesse fonti senza fornire precisazioni. Forze speciali francesi sono presenti in Siria ma la Francia resta molto discreta su questo punto.