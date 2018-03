Damasco, 31 mar. - L'esercito siriano ha promesso che "continuerà a combattere" per riprendere l'ultima sacca di resistenza ribelle nella Ghouta orientale, dove sono in corso dei negoziati con la Russia per una evacuazione degli insorti. Bombardati da un diluvio di fuoco, due dei tre gruppi ribelli islamisti nella Ghouta sono stati già costretti ad evacuare a seguito di accordi negoziati da Mosca.