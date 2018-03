Trump attacca ancora Amazon: smetta di sfruttare le poste Usa

Washington, 31 mar. - Il presidente Donald Trump ha di nuovo preso di mira il gigante Amazon, denunciando il gruppo dell'uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, per le sue pratiche fiscali e per lo sfruttamento della posta americana, per la seconda volta in tre giorni. "Poiché ne parliamo, si dice che la posta americana perde 1,5 dollari in media per ciascun pacco consegnato da Amazon. Il che significa miliardi di dollari in totale", ha lanciato Donald Trump in un primo tweet mattutino. "Se La Posta 'aumentasse i suoi prezzi per i pacchi, i costi di consegna di Amazon aumenterebbero di 2,6 miliardi di dollari'. Questo sfruttamento della Posta deve cessare. Amazon deve pagare il prezzo reale (e le tasse) adesso!", conclude il presidente americano.