Caso Skripal: espulsi 300 diplomatici da Russia e resto del mondo -2

Roma, 31 mar. - In totale, diciotto Paesi dell'Unione europea hanno seguito l'esempio di Londra, ordinando l'espulsione di più di trenta diplomatici russi che si aggiungono ai 23 che hanno subito la stessa sorte in Gran Bretagna. Queste espulsioni sono state annunciate dalla Germania (quattro), dalla Francia (quattro), dalla Polonia (quattro), dalla Lituania (tre), dalla Repubblica ceca (tre), dalla Spagna (due), dall'Italia (due), dai Paesi Bassi (due), dalla Danimarca (due), dalla Svezia (uno), dalla Lettonia (uno), dalla Romania (uno), dalla Croazia (uno), dalla Finlandia (uno), dall'Estonia (uno), dall'Ungheria (uno), dall'Irlanda (uno), dal Belgio (uno).

Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha sottolineato che "delle misure extra, che prevedono nuove espulsioni, non sono da escludere nei prossimi giorni o settimane". Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha fatto sapere che l'Alleanza, la cui sede è a Bruxelles, ritira l'accredito di sette diplomatici russi e respinge tre nuove richieste di accredito. I sette cittadini russi saranno espulsi dal Belgio, ha precisato all'Afp una fonte vicina al dossier.

L'Ucraina ha annunciato l'espulsione di 13 diplomatici russi "in segno di solidarietà con i nostri partner britannici e i nostri alleati transatlantici e in coordinamento con i Paesi dell'Ue". Il Canada ha deciso di espellere quattro diplomatici. Il governo di Ottawa ha anche detto di aver respinto tre domande di accredito di personale diplomatico presentate dal governo russo. L'Australia ha ordinato l'espulsione di due diplomatici russi. La Norvegia, il Montenegro e la Macedonia hanno annunciato ciascuno l'espulsione di un diplomatico russo, l'Albania di due, e la Moldavia di tre. Inoltre, la Slovacchia, la Bulgaria, il Portogallo, il Lussemburgo e Malta hanno richiamato il loro ambasciatore per consultazioni ma non hanno espulso dei diplomatici russi. (Segue)