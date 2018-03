Damasco: ultima enclave nella Ghouta "vuotata" dai ribelli

Damasco, 31 mar. - Gli ultimi autobus che trasportavano ribelli e loro parenti dalla zona sud della Ghouta orientale, alle porte di Damasco, hanno lasciato questa enclave, ormai "vuotata" dai suoi combattenti. Lo ha annunciato l'agenzia siriana ufficiale Sana.

Negoziati fra i ribelli e la Russia, alleata del regime siriano, sono in corso per decidere la sorte dell'ultima sacca di resistenza ribelle nella Ghouta orientale, intorno alla grande città di Douma, sotto il controllo del gruppo Jaish al Islam. La riconquista totale della Ghouta segnerebbe una schiacciante vittoria per il regime nella guerra che martoria la Siria dal 2011.