Bardonecchia, M5S: Parigi chiarisca blitz polizia

Roma, 31 mar. - "Il blitz condotto dalla polizia francese a Bardonecchia in un centro per migranti italiano è un fatto grave, che preoccupa, e sul quale Parigi deve fornire spiegazioni. Soprattutto su temi come quello dell'immigrazione, che coinvolge tutta l'Europa, la collaborazione e la condivisione di informazioni tra partner Ue è fondamentale. In questo caso, stando anche alle parole del sindaco Francesco Avato, sembra sia venuta meno, per questo ci aspettiamo che la Francia chiarisca quanto prima ogni aspetto". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i capigruppo M5S di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli.