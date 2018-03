Bardonecchia, Ruffino (FI): Gentiloni riferisca in Parlamento

Roma, 31 mar. - "Quanto accaduto nella sede della ong Rainbow for Africa, con la polizia francese che vi ha fatto irruzione entrando in territorio italiano in violazione dei confini e di ogni regola, è un pericoloso campanello d'allarme sullo stato di confusione in cui si trova il governo francese. Sono stata eletta deputata di Forza Italia nel collegio uninominale e Bardonecchia è uno dei Comuni. Conosco bene la fierezza e l'orgoglio dei suoi abitanti. Vedersi entrare in casa agenti della gendarmerie francese non è fatto da lasciar passare. Il governo italiano deve chiedere e pretendere le scuse immediate dal presidente francese Macron e la vicenda va comunque portata all'attenzione della Commissione europea". Lo ha detto Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia secondo la quale "farà bene il presidente Gentiloni a presentarsi subito in Parlamento per riferire sulla vicenda e soprattutto per chiarire i passi che intende compiere verso Parigi e in sede europea".