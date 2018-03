Roma, 31 mar. - "Dopo quanto è successo a Bardonecchia, serve un vertice europeo sull`immigrazione, per capire meglio quali sono le politiche comuni in questo settore. La Francia non dimentichi la sua vocazione di paese accogliente". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Ogni paese europeo non può affrontare il tema dell`immigrazione secondo i propri parametri - continua Patriarca - la Polizia di frontiera francese ha davvero passato il segno".