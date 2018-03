Esa: stazione cinese Tiangong-1 cade più lentamente del previsto

Parigi, 31 mar. - La stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta precipitando più lentamente del previsto e potrebbe entrare nell'atmosfera terrestre anche lunedì mattina. Lo ha detto oggi l'Agenzia spaziale europea (Esa).

L'agenzia, che sorveglia i movimenti di Tiangong-1 ("Palazzo celeste 1") aveva inizialmente previsto l'ingresso della stazione nell'atmosfera terrestre fra oggi alle 14 italiane e domenica pomeriggio.

In un comunicato pubblicato oggi, l'Esa spiega il rallentamento della caduta di Tiangong-1 con le condizioni meteo ormai più calme. La presenza di particelle solari avrebbe dovuto aumentare la densità nell'alta atmosfera e accelerare la caduta della stazione. Ma non ha avuto l'effetto previsto, secondo l'agenzia spaziale europea. La finestra temporale di rientro nell'atmosfera terrestre resta tuttavia "altamente variabile", ha concluso l'Esa.

Pechino ha detto due giorni fa che Tiangong-1 rientrerà nell'atmosfera tra sabato e lunedì. Secondo l'agenzia spaziale cinese che la opera, non dovrebbe causare danni ma solo fornire "uno splendido show" paragonabile a quello di una pioggia di meteore. Altre istituzioni non escludono che alcuni frammenti possano arrivare al suolo e, sulla traiettoria al momento prevista per il rientro, c'è un'ampia fascia del globo, compresa l'Italia.