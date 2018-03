Bardonecchia, LeU e +Europa: governo riferisca in Parlamento

Roma, 31 mar. - Liberi e Uguali e +Europa chiedono che il governo riferisca in Parlamento su quanto accaduto ieri sera a Bardonecchia.

"Quanto accaduto alla stazione di Bardonecchia rappresenta un fatto grave", ha detto Roberto Speranza di LeU, commentando l'irruzione di cinque gendarmi francesi nella sala della stazione al confine italo-francese, dove stava operando la Ong Rainbow4Africa con i migranti. "Il governo, nel pieno delle sue funzioni per le attività correnti, venga al più presto a riferire in Parlamento sull`esatta dinamica dei fatti", aggiunge Speranza.

Sulla stessa posizione Riccardo Magi, segretario dei Radicali italiani e deputato di +Europa che chiede che "su Bardonecchia il governo riferisca in Aula. È urgente fare chiarezza, su questa vicenda come sul caso Open Arms. Operazioni di salvataggio in acque internazionali di cui si cede il controllo ai libici, controlli "abusivi" della polizia di frontiera francese in territorio italiano e in un locale del comune destinato all'accoglienza" per Magi "è la rappresentazione di una Italia debole in un'Europa che si disgrega. A scapito di trattati, convenzioni internazionali e della nostra Costituzione, a scapito dello stato di diritto e dei diritti umani. Quando si capirà che l'Italia può essere più forte e sicura solo all'interno di un'Europa più unita, con regole comuni per la gestione dei flussi migratori e il controllo delle frontiere esterne?".