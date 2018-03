Bardonecchia, Salvini: espellere diplomatici francesi

Roma, 31 mar. - "Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo noi". Così il segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini in riferimento a quanto accaduto ieri sera a Bardonecchia, con la polizia francese entrata nella sede su territorio italiano di una ong dedita all'accoglienza di migranti.