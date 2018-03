Bardonecchia, Laforgia (LeU): governo riferisca a Parlamento

Roma, 31 mar. - "L`irruzione di agenti francesi al centro migranti di Bardonecchia é un atto inaccettabile e una gravissima lesione della nostra sovranità. Il progetto europeo è nella fase più acuta del suo appannamento ma questo non può consentire atti di protervia che minano la reciproca fiducia di stati sovrani. In Italia c`è un Governo, ancorché chiamato a svolgere affari correnti, che ha però il dovere di riferire in aula. È ciò che chiederemo formalmente nelle prossime ore." Lo scrive su facebook il senatore di LeU Francesco Laforgia.