Perquisito jet russo a Londra, Mosca: una impudente provocazione -2

Londra, 31 mar. - Secondo l'ambasciata, gli agenti britannici inizialmente hanno tentato di perquisire il velivolo senza l'equipaggio, consentendo alla fine al capitano di rimanere. La rappresentanza diplomatica moscovita ha anche detto che le richieste di chiarimenti fatte pervenire a Londra sono rimaste senza risposta.

"Non abbiamo altra spiegazione. L'incidente di Heathrow è in un modo o in un altro connesso alla politica ostile che il governo del Regno Unito sta conducendo nei confornti della Russia", ha concluso l'ambasciata.