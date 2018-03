Perquisito jet russo a Londra, Mosca: una impudente provocazione

Londra, 31 mar. - Il Regno Unito ha annunciato che guardie di frontiera hanno ispezionato ieri un velivolo della compagnia di bandiera russa Aeroflot all'aeroporto londinese di Heathrow, iniziativa che la Russia non ha affatto gradito e che ha bollato come una "impudente provocazione" da connettere alla "politica ostile che Londra sta conducendo attualmente nei confronti di Mosca".

A nulla sono valsi i tentativi di minimizzare del ministro per la Sicurezza, Ben Wallace, che ha tenuto a precisare: "La Gran Bretagna effettua controlli di routine per proteggere il Paese dal crimine organizzato e dagli individui che tentano di introdurre sostanze pericolose nel Paese". "Non appena ultimati i controlli, il velivolo è potuto ripartire", ha sottolineato.

L'ambasciata russa di Londra è convinta che l'ispezione dell'apparecchio sia da collegare alla crisi diplomatica scoppiata a seguito dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal e della figlia in territorio britannico all'inizio di marzo.

"Abbiamo assistito ad un'altra impudente provocazione da parte delle autorità britanniche", ha detto della perquisizione. "Questo genere di situazioni è straordinario", ha scritto ancora in un comunicato l'ambasciata russa. (Segue)