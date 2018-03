Verini (Pd) a Marcucci: spero non si realizzi governo M5S-Lega

Roma, 31 mar. - «Io non mi auguro che Lega e Cinquestelle facciano il governo. Un esecutivo populista-sovranista non è una prospettiva positiva per il paese». Walter Verini, deputato del Pd storicamente vicino a Walter Veltoni, intervistato da Formiche.net, risponde al capogruppo al Senato dei democratici Andrea Marcucci, che su Facebook ieri aveva ha scritto di non vedere l'ora del giuramento del nuovo governo Di Maio-Salvini.

«Una cosa - spiega Verini - è essere rispettosi del risultato elettorale, un`altra cosa è dire non vedo l`ora. Il Pd in nessun modo può tifare per una situazione che faccia un danno al paese».

«Io penso - continua Verini - che noi democratici siamo una minoranza ed è giusto che coloro che dicono di aver vinto le elezioni, che in realtà sono coloro che hanno preso più consensi, e intendo dire il M5S e la coalizione di centrodestra, provino a indicare al paese una prospettiva di governo. E in questo quadro è fisiologico che il PD faccia l`opposizione. Questa è la situazione alla vigilia delle consultazioni».

«Io non credo - conclude Verini - che nel Pd ci sia qualcuno che voglia andare veramente al governo con il M5S. L`unico che ha detto una cosa di questo tipo è Michele Emiliano. Nessuno pensa che sia giusto e realistico andare al governo con il M5S. Le distanze da Salvini sono addirittura radicali, anche antropologiche».