Bardonecchia, Fratoianni (LeU): perché Alfano e Minniti tacciono?

Roma, 31 mar. - "Non ho ancora letto la notizia della protesta del ministro Minniti e del ministro Alfano nei confronti del governo francese. Che un nucleo di poliziotti francesi intervenga in territorio italiano, in spregio a tutti gli accordi tra i due Paesi, faccia irruzione in un centro di solidarietà gestito da un comune italiano è un fatto gravissimo. Se Macron, e il suo governo, pensa che siamo una colonia sbaglia in pieno". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicole Fratoianni deputato di Liberi e Uguali eletto in Piemonte, in merito all`episodio di ieri sera a Bardonecchia.

"E se il governo francese - prosegue l`esponente di Leu - non ha la decenza di rispettare il buon senso e l`umanità, almeno rispetti le leggi internazionali. Suvvia gentili ministri Minniti e Alfano - conclude Fratoianni - almeno per una volta mostrate la schiena diritta verso un potente e non come sempre verso i più deboli e inermi...".

