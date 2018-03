Governo, Fontana (Lega):forze diverse vadano insieme per il Paese

Roma, 31 mar. - "Io spero che ci sia un nuovo governo che riesca a capire e a valorizzare gli enti locali e a dare loro la possibilità di rendere quei servizi e di dare le risposte che i cittadini si aspettano. È auspicabile un governo di cui faccia parte il centrodestra, nello stesso tempo mi rendo conto che con questa legge elettorale è estremamente difficile formare un maggioranza, ma mi auguro che per una volta ci possa essere un governo che abbia il coraggio di fare scelte importanti, magari nell`ambito delle diversità che si possono ravvisare nell`ambito delle parti di questo nuovo governo. Ci sono idee forti in tutte e tre le parti politiche, forse nel centro sinistra meno, ma questa è una mia valutazione personale. Io mi auguro che le componenti che hanno alcune idee molto forti abbiano il coraggio di mettersi insieme, magari dando qualche minima limatura agli aspetti più esasperati delle proprie scelte, e che possano metterle in atto". Lo ha detto a Radio Radicale il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

"Il nostro Paese, al di là di un governo, ha bisogno di scelte diverse rispetto a quelle specie di melasse che avvenivano negli anni passati - ha spiegato Fonata - e credo che non si possa più andare avanti con questi governicchi che fanno poco più dell`ordinaria amministrazione. Abbiamo bisogno di governi che facciano scelte forti, che facciano decollare e ripartire l`economia e che abbiamo il coraggio di cambiare strutturalmente questo Paese".