Drone Israele si schianta in Libano, Hezbollah: dispositivo spia

Roma, 31 mar. - Un drone israeliano si è schiantato nel Sud del Libano a causa di un malfunzionamento tecnico: lo hanno annunciato oggi fonti militari, dopo che i media di Hezbollah lo avevano etichettato come un dispositivo "spia". L'esercito d'Israele ha spiegato che lo schianto del drone in un'area aperta non ha comportato "alcun rischio di fuga d'informazioni".

L'emittente di Hezbollah Al Manar ha riferito che il "drone spia" è precipitato tra Baraachit e Beit Yahoun, nel Sud del Libano.

(fonte afp)