Carfagna (FI): Paese ha bisogno di un governo o perdono cittadini

Roma, 31 mar. - "Il Paese ha bisogno di un governo, perché altrimenti a perderci sarebbero tutti i cittadini italiani, che non potranno vedere affrontati i loro problemi. Noi di Forza Italia faremo di tutto perché ciò accada. Più che parlare di formule e geometrie, però, è il momento di approfondire temi e programmi". Lo afferma Mara Carfagna, FI,vicepresidente della Camera dei deputati in un`intervista a Repubblica.

"Matteo Salvini - prosegue - è il candidato alla Presidenza del Consiglio per la coalizione di centrodestra. Non lo decido io, ma l`hanno deciso gli elettori il 4 marzo. C`era un accordo. Noi di Forza Italia, lealmente, lo rispettiamo. Certamente ha il dovere di rappresentare le istanze di ogni partito della coalizione e non solo della Lega. Lo farà, come sempre e come già sta facendo, tenendo nella giusta considerazione il mio partito e le sue esigenze. Tra queste - conclude Carfagna - c`è quella di colmare il divario tra Nord e Sud".