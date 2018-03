Roma, 31 mar. - Sulla vicenda Consip "leggo sulla stampa ricostruzioni davvero fantasiose. È ovvio che Marroni debba in tutti modi cercare di sostenere il suo punto di vista per non essere tacciato di falsità. Quel che in contrario dovevo dire l'ho già dichiarato da tempo ai magistrati e l`ho ribadito sia nel confronto di due giorni fa sia in tutte le sedi - sedi nelle quali ho da sempre confermato la mia totale estraneità ai fatti". Lo afferma il ministro Luca Lotti.