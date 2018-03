Caccia alle balene, Giappone cattura 333 cetacei nell'Antartico

Roma, 31 mar. - Le baleniere giapponesi sono tornate in porto oggi dopo aver catturato 333 cetacei nell'Oceano Antartico senza far fronte ad alcuna protesta da parte di organizzazioni contrarie alla caccia alle balene: lo hanno annunciato le autorità locali.

Una flotta di cinque navi ha iniziato la sua campagna a novembre come parte della controversa caccia alla balena "scientifica" del Giappone. Tre baleniere, tra cui la nave principale della flotta, la Nisshin Maru, sono arrivate questa mattina al porto di Shimonoseki, nel Giappone occidentale, ha detto un ufficiale portuale.

In totale, le cinque baleniere hanno catturato 333 balene di Minke, come pianificato alla partenza, senza essere interrotte dalle organizzazioni contrarie a questa campagna, ha detto l'Agenzia per la pesca giapponese.

(fonte afp)