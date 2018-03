Usa, amb. Antonov: diplomatici espulsi sono partiti per la Russia

Roma, 31 mar. - I 60 diplomatici russi espulsi dagli Stati Uniti, in risposta all'apparente tentativo russo di assassinare l'ex spia Sergey Skripal e la figlia Julia in Gran Bretagna con un agente nervino, stanno rientrando a casa oggi. Lo ha annunciato l'ambasciatore della Russia a Washington, Anatoly Antonov.

"Il 31 marzo tutti i diplomatici che sono stati dichiarati non grati stanno volando a casa insieme alle loro famiglie", ha detto Antonov ai giornalisti.

Complessivamente 171 persone lasceranno il Paese, secondo l'agenzia Tass, che ha riportato le parole dell'ambasciatore. Il governo russo ha fornito due aerei per l'evacuazione e uno di questi farà una breve sosta a New York per caricare a bordo 14 famiglie russe, ha aggiunto il diplomatico.

(fonte afp)