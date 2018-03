Nordcorea, star del K-pop del Sud partiti per Pyongyang

Roma, 31 mar. - Una delegazione di artisti del K-pop, la musica popolare sudcoreana che va per la maggiore in Asia, è partita questa mattina da Seoul per recarsi a Pyongyang, in Nordcorea, dove dovrebbe partecipatre per la prima volta dal 2007 a una serie di concerti.

Si tratta di un ulteriore segnale di disgelo tra le due Coree, in vista del summit intercoreano previsto per il 27 aprile e del possibile vertice tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente Usa Donald Trump a maggio.

In totale, 120 persone si sono imbarcate su un volo charter diretto nella capitale nordcoreana, all'aeroporto internazionale Gimpo di Seoul. Oltre a un nutrito gruppo di musicisti e a circa 20 atleti di taekwondo, la delegazione include celebrità sudcoreane come Cho Yong-pil, 68 anni, che ha tenuto un concerto da solista a Pyongyang nel 2005, e il cantante Choi Jin-hee, 61 anni, che si è vgià esibito nel Nord nel 1999, nel 2002 e nel 2005.

(fonte afp)