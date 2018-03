Roma, 31 mar. - Partita da Islamabad a bordo di un elicottero dell'esercito pachistano, Malala ha incontrato a Mingora amici e parenti, prima di visitare lo Swat Cadet College di Guli Bagh, a circa 15 chilometri dalla città.

Al College Malala non ha pronunciato discorsi ma è rimasta solo pochi minuti per scattare alcune fotografie, prima di ripartire per fare ritorno a Islamabad.

(fonte afp)