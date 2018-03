Usa vogliano legare concessione visti a screening social media -2

Roma, 31 mar. - Ai candidati verrebbero anche chiesti i numeri di telefono e gli indirizzi email utilizzati negli ultimi cinque anni, nonché la cronologia dei loro viaggi.

La proposta - aggiunge la Bbc - non riguarderebbe i cittadini dei paesi ai quali gli Stati Uniti concedono di viaggiare senza visto, tra cui Regno Unito, Canada, Francia e Germania. Tuttavia, i cittadini di paesi non esenti come India, Cina e Messico potrebbero essere coinvolti se visiteranno gli Stati Uniti per lavoro o vacanze.