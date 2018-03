Cio, Bach: Nordcorea parteciperà a Giochi olimpici 2020 e 2022 -2

Roma, 31 mar. - "Questo impegno" a partecipare ai Giochi olimpici del 2020 e del 2022 "è stato pienamente sostenuto dal leader supremo" della Corea del Nord, ha detto il presidente del Cio, Bach.

Secondo l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ringraziato Bach per il suo contributo al "disgelo" delle tensioni nella penisola coreana. Il presidente del Comitato olimpico internazionale è arrivato giovedì mattina in Corea del Nord per una visita storica di tre giorni che si è conclusa oggi.

(fonte afp)