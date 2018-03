Usa, Trump ordina congelamento fondi per ricostruzione Siria

Roma, 31 mar. - La Casa Bianca ha ordinato il congelamento di oltre 200 milioni di dollari di fondi destinati alla ricostruzione in Siria, dopo le dichiarazioni di Donald Trump secondo cui gli americani lasceranno il paese "molto rapidamente". Il presidente degli Stati Uniti - ha riferito il Wall Street Journal - ha dato questa istruzione al dipartimento di Stato dopo aver letto un articolo in cui si spiegava che gli Stati Uniti avevano stanziato fondi per contribuire alla ricostruzione della Siria, devastata da una guerra civile lunga sette anni.

(fonte afp)