Pakistan, Malala visita sua città natale sei anni dopo attentato

Roma, 31 mar. - Malala Yousafzai è arrivata questa mattina a Mingora, nella valle dello Swat, in Pakistan, per la sua prima visita nella regione Nord-occidentale del Paese, dove nel 2012 fu colpita alla testa da un proiettile sparato da esponenti dei talebani.

La visita della ventenne premio Nobel per la Pace alla città in cui è nata è stata tenuta strettamente riservata per ragioni di sicurezza. Malala, dal giorno del suo arrivo a Islamabad, giovedì, si muove assieme a un cospicuo apparato di sicurezza, così come la madre, il padre e i due fratelli.

(fonte afp)