Gaza, strage alla Marcia: ma Consiglio Onu non condanna violenze -2

Roma, 31 mar. - In una dichiarazione scritta prima dell'incontro, l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, ha accusato Hamas delle violenza. "Mentre gli ebrei di tutto il mondo si sono riuniti con le loro famiglie per celebrare la festa della Pasqua, i palestinesi hanno affondato un nuovo colpo ingannevole in modo da poter usare le Nazioni Unite per diffondere bugie su Israele", ha detto Danon. "Questo vergognoso sfruttamento delle nostre festività non riuscirà a impedirci di dire la verità sui raduni del terrore di Hamas che mirano a destabilizzare la regione", ha concluso il diplomatico.

"La grande marcia del ritorno" è stata indetta in occasione della "Giornata della Terra", che commemora ogni 30 marzo la morte nel 1976 di sei arabi israeliani durante delle proteste contro la confisca della terra palestinese da parte di Israele. Gli arabi israeliani sono i discendenti dei palestinesi rimasti sul posto alla creazione dello Stato di Israele nel 1948.

Il presidente palestinese Abu Mazen ha proclamato per oggi, 31 marzo, una giornata di lutto nazionale "in onore dei martiri palestinesi uccisi oggi dalle forze di occupazione israeliane".

