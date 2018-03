Messico: scoperti 136 migranti diretti in Usa stipati in un camion

Città del Messico, 30 mar. - Le autorità messicane hanno scoperto 136 migranti dall'America centrale stipati in un camion nello Stato di Veracruz, nell'Est del paese. E' quanto si legge in un comunicato dei responsabili per la Migrazione, in cui si precisa che il veicolo era stato abbandonato.

Dei 136 migranti, di cui 49 minorenni, 83 sono dell'Honduras, 48 del Guatemala, 4 del Salvador e uno del Nicaragua. Le autorità hanno fatto sapere di aver contattato i rispettivi consolati per facilitare un "rimpatrio dignitoso, ordinato e sicuro dei migranti".

Dalla fine di gennaio le autorità messicane hanno arrestato circa 981 migranti provenienti dall'America centrale e diretti negli Stati Uniti.