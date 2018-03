Roma, 30 mar. - Il presidente palestinese Abu Mazen ha proclamato per domani, 31 marzo, una giornata di lutto nazionale "in onore dei martiri palestinesi uccisi oggi dalle forze di occupazione israeliane". E' quanto si legge sull'account Twitter dell'Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina).

Almeno 14 palestinesi sono morti e oltre 1.200 sono rimasti feriti negli scontri scoppiati oggi al confine della Striscia di Gaza con le forze israeliane.