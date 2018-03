Tim: Elliott non presenta lista sindaci, appoggia Assogestioni

Milano, 30 mar. - Elliott non presenta una propria lista per il rinnovo del collegio sindacale di Tim, in vista dell'assemblea degli azionisti del 24 aprile, ma appoggerà la lista di minoranza presentata oggi da Assogestioni e guidata dall'attuale presidente dei sindaci del gruppo di tlc, Roberto Capone. Lo si apprende da fonti finanziarie che spiegano come la decisione sia in linea con la volontà del fondo di cambiare la governance di Telecom, sostenendo il mercato e favorendo l'interesse di tutti i soci. Nessuna volontà quindi, viene ribadito dalle stesse fonti, di voler assumere il controllo del gruppo ma promuovere invece un cambiamento della governance.