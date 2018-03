Mediaset: accordo con Sky su canali cinema e serie Premium -3

Roma, 30 mar. - "Con questa finalità - spiega la nota - Mediaset ha ottenuto da Sky Italia il diritto di opzione (senza obblighi di esercizio da parte di Mediaset) a cedere all`operatore satellitare, in una finestra temporale compresa fra novembre e dicembre 2018, l`intera partecipazione in una Newco nella quale sarà previamente conferito da Premium il ramo d`azienda costituito dalla piattaforma tecnologica di Premium (area 'Operation pay'). Nel caso Mediaset decidesse di esercitarlo, il trasferimento della Newco a Sky Italia avrebbe luogo immediatamente e l`operazione sarebbe naturalmente sottoposta all`approvazione delle Autorità competenti (Agcm e Agcom)".

"L`eventuale esercizio del diritto di vendita non comporterà alcuna discontinuità all`attività di Mediaset Premium che continuerà a gestire la propria offerta e la propria base clienti - conclude la nota -. In conclusione, gli accordi odierni tra Mediaset e Sky Italia assicurano alle due società diversi reciproci vantaggi. Entrambi gli operatori con questa operazione ottengono ottimizzazioni che garantiscono nuovi perimetri multipiattaforma e un più ampio accesso per i rispettivi clienti a prodotti tv di qualità".