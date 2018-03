Mediaset: accordo con Sky su canali cinema e serie Premium -2

Roma, 30 mar. - "In più - prosegue la nota -, inizia una collaborazione tra le due società che estende a Sky Italia l`utilizzo della piattaforma pay Premium attiva sul digitale terrestre. In questo modo, grazie alla tecnologia Premium, l`operatore satellitare potrà esercitare una propria offerta a pagamento anche sul DTT attraverso un contratto di fornitura di servizi tecnici e commerciali. Nel suo complesso, l`intesa di oggi permette a Mediaset di diventare editore su tutte le piattaforme, satellite pay compreso, e di creare nuovo valore grazie all`utilizzo da parte di terzi della propria piattaforma pay".

"L`intesa odierna - aggiunge la nota - rappresenta anche un nuovo passo avanti di Mediaset nel quadro della digital transformation di Premium iniziata con il piano 'Mediaset 2020' presentato al mercato nel gennaio 2017.In aggiunta, per conseguire l`obiettivo di accelerare e completare il processo di digital transformation in atto, Mediaset potrebbe valutare l`opportunità di ampliare il perimetro della partnership con Sky Italia all`area 'Operation pay', e cioè ad ambiti come la manutenzione tecnica, l`accesso condizionato, l`assistenza ai clienti, le attività commerciali e altre analoghe attività operative così da poter conseguire, in futuro, ulteriori benefici economici". (segue)