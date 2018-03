Pensioni, Damiano: da Salvini su Fornero per ora solo slogan

Roma, 30 mar. - "Abolire la Fornero è uno slogan, sicuramente efficace, che andrebbe però tradotto in pratica". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico.

"Noi - continua - lo abbiamo fatto nella passata legislatura, passo dopo passo, recuperando 20 miliardi di euro che sono stati restituiti ai pensionati: 10 miliardi destinati a 8 salvaguardie e altri 10 per il verbale di accordo stipulato dal Governo con Cgil, Cisl e Uil, che ha introdotto l'Ape, reso gratuito il cumulo dei contributi e migliorato la quattordicesima introdotta dal Governo Prodi. Se in questa legislatura chi andrà al Governo recuperasse altri 20 miliardi, saremmo a metà dell'opera. Sappiamo, infatti, che secondo i calcoli della Ragioneria la 'riforma' Fornero farà risparmiare fino al 2022 circa 80 miliardi di euro".

"Aspettiamo di vedere le proposte di Salvini per poter dare un giudizio di merito e per vedere se non si tratta soltanto di promesse", conclude.