Caso Skripal, Mosca espelle quattro diplomatici francesi

Parigi, 30 mar. - La Russia ha deciso di espellere quattro diplomatici francesi in risposta alla decisione di Parigi, coordinata con altri paesi occidentali, di espellere altrettati diplomatici russi dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal e della figlia Yulia in Gran Bretagna. Lo ha riferito il ministero degli Esteri francese.

"La decisione adottata oggi dalla Russia di espellere quattro membri dell'ambasciata francese in Russia non ci ha sorpreso - si legge in una nota - possiamo solo rammaricarci e ricordare che ad oggi la Russia si è rifiutata di fornire le spiegazioni attese per l'attacco di Salisbury".

In tutto sono oltre 150 i diplomatici russi espulsi da Usa, paesi Ue, paesi Nato e altre nazioni alleate in un'azione coordinata contro Mosca, accusata dell'avvelenamento di Skripal a Salisbury il 4 marzo.