Verini: bene Martina, il Pd parli al Paese

Roma, 30 mar. - "Ha ragione Martina. Cominciamo a definire proposte e un`agenda parlamentare che parli al Paese, ai cittadini. Agli elettori che ci hanno votato, a quelli che ci hanno lasciato e che dobbiamo recuperare. È giusto, è democratico dire che spetta a M5Stelle e centro-destra, che hanno preso più voti, indicare una strada per il Governo. Il Pd, forza di minoranza, farà opposizione, come facemmo dal 2008 al 2011 verso il Governo Berlusconi. Ma se è giusto dire questo, mi parrebbe singolare dare l`impressione di tifare e augurarsi che possa nascere un governo tra 5 Stelle e Lega, che sarebbe un danno per l'Italia". Così il deputato Pd Walter Verini, intervenuto a Sky Tg 24.