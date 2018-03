Francia, suocero di Pippa Middleton accusato di "stupro di minore"

Parigi, 30 mar. - David Matthews, suocero di Pippa Middleton, è stato incriminato in Francia per "stupro di minore". Lo ha rivelato una fonte giudiziaria, precisando che Matthews, 74 anni, è stato fermato martedì scorso a Parigi, ieri è stato incriminato per "stupro di minore da parte di una persona con autorità sulla vittima" e posto sotto controllo giudiziario. I fatti risalgono al 1998-1999.

Sposata lo scorso anno anno con James Matthews, Pippa Middleton è la sorella di Kate, moglie del principe William.