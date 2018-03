Valiante: Calenda? Segno di un Pd in grande crisi di identità

Roma, 30 mar. - "Anche oggi il ministro Calenda dispensa consigli per tutti noi. Ricordiamo il suo impegno per inserire una norma sulle nuove trivellazioni petrolifere nelle aree protette del Paese, che ha bloccato a fine legislatura un processo normativo che interessava centinaia di comunità. Eppure per Cuperlo ed Orlando sono anche modelli di politica interessanti ai quali ispirarsi che non solo a quale comunità parlino. La vocazione puramente antirenziana evidentemente affascina molti. Agli italiani normali, tra i quali mi annovero anche io per la verità interessano poco i renziani, si immagini la categoria degli antirenziani. Nelle sue prove di fedelta', Renzi ha scelto bene anche molti dei suoi avversari". Lo dichiara Simone Valiante, ex parlamentare non ricandidato e componente della direzione nazionale del Pd, molto vicino a Michele Emiliano.

"Il problema vero del Pd - aggiunge - rimane in buona parte il suo gruppo dirigente ormai in una crisi di identità ed inchiodato alle poltrone come se nulla fosse accaduto il 4 marzo. E temo che non basteranno gli 'harambee' del mio amico Matteo Richetti, al quale faccio un grande in bocca al lupo per la sua iniziativa del 7 aprile, per uscire da una crisi profonda, forse irreversibile. Comincio a pensare che il Pd che abbiamo conosciuto è ridotto ad una somma di gruppi dirigenti che tentano di resistere a se stessi. Non sarà certamente una Pasqua di resurrezione per la politica italiana, che ha un'unica certezza: la straordinaria autorevolezza ed il prestigio del presidente Mattarella, al quale rivolgiamo da italiani grati un affettuoso pensiero augurale", conclude Valiante.