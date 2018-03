Di Maio in Campidoglio, incontra Raggi e gruppo M5s

Roma, 30 mar. - Il candidato premier del M5s Luigi Di Maio ha incontrato oggi in Campidoglio la sindaca Virginia Raggi e il gruppo pentastellato in Comune. La sindaca, a quanto, si apprende, durante un lungo colloquio con Di Maio, ha chiesto più potere, autonomia e risorse per Roma, un riconoscimento che la metta al pari delle capitali come New York, Londra, Parigi. Un punto che la sindaca vorrebbe nell'agenda del prossimo governo, e che passa per l'approvazione dei decreti attuativi della legge istitutiva di Roma capitale. Un incontro durato circa un'ora. Poi Di Maio ha incontrato i consiglieri capitolini pentastellati, e li ha incoraggiati: "Andate avanti".

Poi ha posato sorridente per una foto con la Raggi. Foto pentastellata poi postata dallo stesso di Maio su Instagram: "Oggi in Campidoglio assieme alla nostra Virginia Raggi".

Mentre, il presidente del consiglio comunale Marcello De Vito, su Facebook, ha pubblicato una foto dell'incontro con il commento: "Gran bella visita in Campidoglio!".