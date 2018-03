Islamabad, 30 mar. - "Il mio piano è tornare in Pakistan una volta completati gli studi, perchè è il mio Paese e io ho gli stessi diritti di qualsiasi altro pachistano", ha aggiunto.

Già ieri, al suo arrivo a Islamabad, aveva detto in un discorso trasmesso in diretta tv dalla residenza del primo ministro pachistano, Shahid Khaqan Abbasi: "Tornare in Pakistan è sempre stato il mio sogno.... se avessi potuto scegliere, non avrei mai lasciato il mio Paese".