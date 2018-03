Pakistan, Malala: voglio tornare una volta finiti gli studi

Islamabad, 30 mar. - Malala Yousafzai intende tornare in Pakistan una volta completati gli studi. La premio Nobel per la pace lo ha rivelato ai media pachistani nel secondo giorno di visita nel suo Paese natale, dove è tornata dopo l'attacco dei talebani di cui rimase vittima nel 2012.

Il Pakistan "sta migliorando", ha detto ai microfoni della principale emittente televisiva privata, Geo Tv. "Sicuramente c'è differenza" tra il Pakistan di oggi e quello del 2012, quando venne trasferita in elicottero in un ospedale britannico dopo essere stata raggiunta alla testa da colpi di arma da fuoco esplosi da talebani per la sua difesa del diritto all'istruzione delle bambine. "Le cose stanno migliorando - ha rimarcato - le persone si stanno unendo ed è in atto una campagna per un Pakistan migliore, le persone sono attive, il che è molto positivo". (Segue)