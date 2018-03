Pd, Martina: no a dibattito sterile tra isolamento e apertura

Roma, 30 mar. - "Io penso che noi non dobbiamo definire il Partito democratico in ragione della nostra alterità ad altri. Noi dobbiamo definire il Pd per le proposte di cambiamento che siamo in grado di presentare agli italiani. E dobbiamo sfidare le altre forze su questo terreno, sempre. Con il nostro punto di vista e con le nostre idee. Ieri come forza di maggioranza, oggi invece con il ruolo di minoranza". Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in un post su Facebook.

"Stiamo attenti - aggiunge - a un dibattito sterile tra isolamento e apertura. La Direzione nazionale ha stabilito unitariamente come dobbiamo muoverci. Le grandi discriminanti sono tutte di merito: rinnovamento delle istituzioni e della democrazia rappresentativa, nuova scelta europeista contro ripiegamenti sovranisti, lotta alle diseguaglianze, questione sociale, equità. Ricordiamoci sempre che il nostro primo vero tema è il ricongiungimento dell`impegno dei democratici con gli italiani. Penso che faremmo bene a spendere tutte le energie che abbiamo a partire da qui".