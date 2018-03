M.O., Di Battista: a Gaza esseri umani trattati come tirassegno

Roma, 30 mar. - "Gaza è una prigione a cielo aperto dove gli esseri umani sono trattati come tirassegno". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista (M5s).

"Ancora morti e feriti - aggiunge - ancora ingiustizie e insicurezza (per tutti quanti). Mi sono battuto 5 anni per il reddito di cittadinanza, per la creazione di una banca pubblica di investimento, per una legge, durissima, anticorruzione ed anche per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il popolo palestinese ne ha pieno diritto e moltissimi cittadini israeliani sono d'accordo".