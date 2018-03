Russia-Egitto, Putin si congratula con al Sisi vincitore elezioni

Mosca, 30 mar. - Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma di congratulazioni a Abdelfatah al-Sisi sulla sua vittoria alle elezioni presidenziali in Egitto, secondo quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino. "I risultati alle elezioni hanno chiaramente confermato la sua importante autorità tra i suoi compatrioti, un ampio sostegno al suo corso verso la risoluzione dei problemi sociali ed economici pertinenti e il rafforzamento della stabilità nel paese", afferma il testo del telegramma.

Inoltre, il leader russo ha sottolineato che il suo Paese apprezza le relazioni strategiche di cooperazione con l'Egitto e spera di svilupparle in futuro. "Spero che con sforzi congiunti garantiremo l'ulteriore sviluppo di una cooperazione bilaterale reciprocamente vantaggiosa in tutti i campi, nel resistere alle minacce e alle sfide della sicurezza globale", ha detto Putin nel documento. In Egitto le elezioni presidenziali si sono tenute dal 26 al 28 marzo.