Wind Tre prima Telco con nuovi prodotti Google Home in Italia

Roma, 30 mar. - Wind Tre, guidata da Jeffrey Hedberg, è la prima Telco a proporre, in occasione del lancio in Italia, un`importante novità per tutti gli appassionati di tecnologia: l'altoparlante intelligente Google Home, anche nella sua versione Google Home Mini.

Google Home e Google Home Mini sono smart speaker ad attivazione vocale con Assistente Google integrato: dei veri e propri assistenti per la casa, in grado di offrire supporto nelle diverse attività quotidiane e di adattarsi alle abitudini di chi li utilizza. Con un semplice comando vocale, è possibile, ad esempio, ricevere le informazioni più utili per programmare la giornata, riprodurre brani musicali, controllare luci e interruttori di sistemi di automazione compatibili oltre a trasmettere contenuti alle TV con Chromecast collegato o integrato.

"Grazie all`importante partnership di lungo corso con Google - ha commentato Michiel J. Van Eldik, chief digital officer di Wind Tre - proponiamo nei nostri store device all`avanguardia per migliorare le attività quotidiane dei nostri clienti quando sono a casa. Attraverso i due brand, Wind e 3, assicuriamo il meglio della tecnologia con offerte molto convenienti".