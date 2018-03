Pagano: errore aver avallato escalation tensione con Russia

Roma, 30 mar. - "Come era prevedibile le tensioni tra parte dell'establishment del mondo occidentale con la Russia non accennano a diminuire. È chiaro che questo fosse uno dei principali obiettivi del blitz sulle espulsioni dei diplomatici russi. Un grave errore, che non risolve alcun problema e che il dimissionario governo Gentiloni ha deciso di avallare. All'Italia potrebbe costare tanto, con strascichi anche sul piano dei rapporti economici e commerciali. Ieri, insieme a una delegazione dell'Intergruppo parlamentare Italia Russia, ho incontrato l'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, al quale ho espresso la mia personale solidarietà per quello che reputo un immotivato sgarbo istituzionale, un gesto di "inimicizia" come ha detto giustamente l'ambasciatore. Il tutto mentre il terrorismo internazionale incombe e sarebbe necessario, piuttosto, rafforzare su questo fronte il dialogo e la collaborazione strategica con la Federazione Russa". Così il deputato della Lega Alessandro Pagano.