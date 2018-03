Gaza, Israele usa drone per sganciare lacrimogeni su palestinesi

Gerusalemme, 30 mar. - La polizia di frontiera israeliana ha usato un drone per sganciare gas lacrimogeni sui palestinesi che oggi hanno manifestato alla frontiera con Gaza. Lo ha detto il portavoce della polizia israeliana all'Afp.

Un corrispondente dell'organo di stampa francese ha visto un drone sganciare circa 10 candelotti di gas lacrimogeni sui palestinesi alla barriera con Israele. Alcuni di loro sono rimasti feriti dagli stessi candelotti che sono piovuti sulla folla inerme da una altezza compresa fra i 10 e i 20 metri, secondo il corrispondente.

L'uso di un drone per il lancio del gas è una innovazione recente, ha spiegato Micky Rosenfeld. "E' stato usato alcune settimane fa intorno ad una area della Striscia di Gaza ed è stato usato oggi per impedire ai manifestanti di raggiungere la frontiera di Gaza", ha aggiunto. "E' un mini-drone che ha la capacità di volare su alcune zone e di sganciare i gas lacrimogeni in aree che vogliamo impedire ai manifestanti di raggiungere", ha concluso. Un video della tattica in uso è stato mostrato in un programma questo mese dalla tv libanese Al-Mayadeen.