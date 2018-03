Meloni: amministrative in estate per sfavorire partecipazione

Roma, 30 mar. - "Il governo scaduto di Gentiloni e Minniti dà una nuova prova di arroganza e fissa le elezioni amministrative in date che sembrano fatte apposta per sfavorire la partecipazione. Il primo turno il 10 giugno che vuol dire in quasi tutta Italia il primo weekend dopo la chiusura delle scuole. Il ballottaggio il 24 giugno in pieno clima balneare". E' quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"La morale - aggiunge - è sempre la stessa: se il popolo non vota più per la sinistra meglio fare di tutto per non farlo votare. Purtroppo per il Pd però questo calcolo cinico ha già fallito nel 2017, quando nel ballottaggio del 25 giugno il centrodestra registrò una sonora vittoria espugnando storiche roccaforti rosse, da Genova a L'Aquila, da Sesto San Giovanni a Pistoia a La Spezia. Chiamiamo fin d'ora i nostri elettori alla mobilitazione perché con il loro voto di giugno scelgano ancora il buongoverno, unica alternativa all'arroganza del Pd e all'inconcludenza grillina".