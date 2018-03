Roma, 30 mar. - "Sono molto contrario ad un governo col M5S, credo veramente poco a questa possibilità, si più avere responsabilità anche stando all'opposizione". Lo dice il sindaco di Firenze Dario Nardella, che oggi è stato oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Ed un possibile governo col centrodestra? "No. Non ci sono altre alternative per noi che stare all'opposizione".